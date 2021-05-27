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Aktüel TBMM'nin HSK üyelikleri seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Aktüel

TBMM'nin HSK üyelikleri seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:30:00 -
TBMM'nin HSK üyelikleri seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Kararda, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulunun 25 Mayıs'taki 83'üncü birleşiminde yapılan seçim sonucunda Ergün Şahin (Yargıtay üyesi), Ömür Topaç (Yargıtay üyesi), Sinan Esen (Yargıtay üyesi), Aysel Demirel (Danıştay üyesi), Cumhur Şahin (öğretim üyesi), Bilal Temel (avukat) ve Hamit Kocabey'in (avukat) TBMM tarafından HSK üyeliklerine seçildiği ifade edildi.

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