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TBMM’nin 1 Ekim’de açılışıyla ilgili konuşan Abdurrahman Dilipak: Meclis millete hesap vermeli

2 Ekim’de açılması beklenen TBMM ile ilgili yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, “TBMM’nin görevi ‘Yasama’ ve ‘Denetim’ görevi vardır. Ondan beklenen bu iki asli görevini doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmasıdır. Meclis sırtını millete dayamalı ve millete hesap vermelidir.” dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:24
TBMM’nin 1 Ekim’de açılışıyla ilgili konuşan Abdurrahman Dilipak: Meclis millete hesap vermeli

 Murathan Seyitoğlu  Ankara  Yeni Yasama Yılı’na 2 Ekim’de başlaması beklenen TBMM’nin çalışma planına ilişkin Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hacıbayram’da ilk TBMM açılırken, hatimler ve dualar yapılmıştı

İlk Meclis’in açılış tarihine dikkat çekerek değerlendirmelerini sürdüren Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

Hacıbayram’da ilk TBMM açılırken, hatimler ve dualar yapılmıştı. Kurtuluş Savaşı veren meclisi kuran sakallı sarıklı insanlar o gün birlikte fotoğraf çekilirken, sağda Kelime-i Tevhid, solda ise Ayyıldızlı bayrağımız asılıydı. Bir meclisin ‘milli’ olabilmesi için ‘Hakk’a tapan’ bir meclisinin de, Hakk’ın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olması gerekir.

“Meclis sırtını millete dayamalı ve millete hesap vermelidir”

Milli iradenin istinatgahı olan meclisin şiarının “şura” olması gerektiğine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, “TBMM’nin görevi ‘Yasama’ ve ‘Denetim’ görevi vardır. Ondan beklenen bu iki asli görevini doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmasıdır. Meclis sırtını millete dayamalı ve millete hesap vermelidir. Meclis, milletin adına ve onu temsilen hareket ediyor. Asıl görevi Adalete yol veren yasaların milletin inanç, tarih ve geleneğinden yola çıkılarak hazırlanmasıdır.” hatırlatmasında bulundu.    

İşte yeni dönemde TBMM’nin gündemine gelmesi beklenen konular!

Meclis’in yeni Yasama Yılı’na ilişkin çalışma önceliğine de vurgu yapan Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

Yasaların hiyerarşisi açısından, aslında öncelik anayasanın olmalı ve yarım kalan reform sürecinin tamamlanması gereklidir. Yine bir diğer çok önemli acil bir konu ise İstanbul Sözleşmesi.... Yargının acil çözüm bekleyen sorunları var. Öte yandan Siyasi Partiler ve seçim yasası ile ilgili düzenlemelerin son ana bırakılmaması gerekiyor. Sanırım özellikle darbe dönemlerinden gelen hukuksuz işlemlerin sona erdirilmesi için yine AF konusu gümdemde olacak. Çalışanlarla ilgili çözüm bekleyen konular var.. Emekliler ile ilgili düzenlemeler var. Başkanlık sistemi ile ilgili bazı yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Yargı reformu Strateji belgesinde vadedilen düzenlemeler var. Barter konusu var, siber güvenlik konusu var. Yönetimin beklediği acil konular var, Yargının beklediği acil konular var ve tabi toplumun beklediği acil konular var. Meclisi yoğun bir gündem bekliyor, acil gündemlerle uğraşırken diğer işler ötelenecek olursa yarın onlar da acil hale gelebilir. Onun için ciddi bir planlama gerek.”

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:24
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Abdurrahman Dilipak
  4. TBMM
  5. Meclis Genel Kurulu

YORUM YAZ

  • Merhaba Merhaba 14 dk önce
    Bizim, bu meclisten umudumuz kalmadı. Erken seçim istiyoruz. Seçim bu sene olmalı. Vatandaşın bekleyecek hali kalmadı.
  • Lütfü akbaşLütfü akbaş19 dk önce
    3600 ne oldu verilen sözler

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