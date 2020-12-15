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Aktüel TBMM'den ABD'nin yaptırım kararına ortak tepki:
Aktüel

TBMM'den ABD'nin yaptırım kararına ortak tepki:

"ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:57:03 -
TBMM'den ABD'nin yaptırım kararına ortak tepki:

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, ABD'yi "bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet etti.

TBMM Başkanı Celal Adan, Genel Kurul'da 4 siyasi partinin ortak açıklama metnini okudu.

ABD yönetiminin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’ye karşı açıkladığı yaptırım kararının reddedildiği ifade edilen açıklamada, "Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir." ifadesi yer aldı.

Ortak bildiride, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışıyla milli menfaatler doğrultusunda adım atarken sadece aziz millete hesap verileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Karşılıklı saygı temelinde ileri götürülmesi gereken ilişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır. Türkiye, dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir. NATO'nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır. Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Türkiye'yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır, NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu nedenlerle, ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz."


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