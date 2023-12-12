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TBMM'de yere yığılmıştı! Davutoğlu'ndan Hasan Bitmez'e ilişkin üzen açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-12 21:05:00 - 2023-12-12 21:10:40

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de kürsüsünde yere yığıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SP Milletvekili Bitmez’in durumu hakkında bilgi almak üzere Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitti.

Davutoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bitmez’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyoruz. Durumu şu anda stabil gözüküyor ama daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği bilgiler haricinde genel çerçevede bir değişiklik yok. Çoklu bir organ yetmezliği söz konusu değil. Organlar fonksiyonlarını ifa ediyorlar. Ancak kalple ilgili sorun devam ediyor. Durumu kritik. Allah sağlık, sıhhat ve şifa versin diyoruz” dedi.

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