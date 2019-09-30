TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi, yarın yapılacak yeni yasama yılı açılış töreniyle işbaşı yapacak.

18 Temmuz'da tatile giren ve 2,5 ay tatil yapan Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılış toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını gerçekleştirecek. Erdoğan da hitap edecek Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. TBMM Tören Salonu'nda Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, saat 19.00'da da açılış nedeniyle resepsiyon gerçekleştirilecek. Yarınki tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile Genel Kurul toplantısına izleyici sıfatıyla katılacaklara davetiye gönderildi. Bunların dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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