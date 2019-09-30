0553 313 94 23

TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yarın yapılacak yeni yasama yılı açılış töreniyle işbaşı yapacak.

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:22
TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor

18 Temmuz'da tatile giren ve 2,5 ay tatil yapan Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak.

Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılış toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını gerçekleştirecek.

Erdoğan da hitap edecek

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. TBMM Tören Salonu'nda Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, saat 19.00'da da açılış nedeniyle resepsiyon gerçekleştirilecek. Yarınki tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile Genel Kurul toplantısına izleyici sıfatıyla katılacaklara davetiye gönderildi. Bunların dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:22
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE'de can pazarı! Ölü ve yaralılar var
    1. BAE'de can pazarı! Ölü ve yaralılar var
    2. CHP’nin anketçisi Babacan ve..
    3. Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu..
    4. Gaziosmanpaşa 100. Yıl Ortaokulu..
    5. Ağaca çıkan şahıs olay yerinde feci..
    6. Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip..
    7. AK Parti'den yen yargı paketi açıklaması
    8. Baldızını öldürdü! Sahilde..
    9. Kral Selman'a bu kadar yakındı!..
    10. Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu..
    11. Çatalca Arif Nihat Asya MTAL Ortaokulu..
    12. "Gençlerin elinden Kur’an düşmeyecek"
    13. Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve..
    14. Sınır ötesine hava harekatı! Hepsi..
    15. Azerbaycan Sosyal Araştırmalar Merkezi..
    16. TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor
    17. Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı..
    18. TRT'nin eski spikeri hayatını kaybetti
    19. Depremde hasar gören Yenibosna..
    20. ABD askeri üssüne saldırı!
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!