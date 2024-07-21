TBMM'de utanç anları! Ülke olarak az derdimiz varmış gibi bir de bununla uğraşıyoruz

Star yazarı Yakup Köse, TBMM'de yaşanan utanç verici olayları ele aldı. Köse, sokak köpekleriyle ilgili yeni kanun maddesinin görüşüldüğü oturumda CHP, DEM ve TİP milletvekillerinin şiddet uyguladığını belirtti. Sokak köpeklerinin saldırısına uğramış çocukların anne babalarına saldırıldığını ifade eden Köse, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in avcı olduğunun ortaya çıktığını yazdı. Köse, komisyon görüşmesinde yaşanan utanç verici olayları ve milletvekillerinin saldırgan tutumlarını kınayıp şunları kaydetti:

"17 Temmuz Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar insanlık adına utanç vesikası olarak kayıtlara geçti.

Mâlûm, ülke olarak az derdimiz varmış gibi bir de saldırgan sokak köpekleriyle uğraşıyoruz. Zamanında alınmayan basit tedbirler neticesinde devasa bir soruna dönüşen sokak köpekleriyle alakalı yeni bir kanun maddesi TBMM'de görüşülmeye başlandı. Çarşamba günü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda CHP/DEM/TİP milletvekilleri ve kendilerine 'hayvansever' diyen bir grup adeta şiddet dalgası yaşattılar. Evlatları sokak köpekleri tarafından parçalanmış anne babalara saldırdılar.

Halil Yılmaz; 4. sınıf talebesi oğlu Tunahan Yılmaz Ankara'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğruyor. Çocuk ağır yaralı. Köpekler çocuğun organlarının büyük bir bölümünü yemiş. Çektiği acıları dindirecek ağrı kesici yok. Baba Halil Yılmaz, Allah çocuğumun canını alsın da çocuğum bu acılardan kurtulsun diye dua ettiğini söylüyor. Yaşanan acının büyüklüğünü bu dua her vicdan sahibine hissettirir.

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İşte bu babayı, halk düşmanı CHP/DEM/TİP milletvekilleri komisyondan kovdu. Bu rezillikte başı çeken CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in avcı olduğu ortaya çıktı! Avladıkları balıklarla çekilmiş fotoğrafları internete düşen Karadeniz'in öldürdüğü balıklarla çok mutlu pozları var. Güya köpek öldürmeye karşı olan Barış Karadeniz diğer hayvanları öldürmekte bir mahzur görmüyor; neden acaba?

Derya Pınar; 10 yaşındaki kızı Mahra Melin Pınar, kendisine saldıran köpeklerden kaçarken kamyon altında kalıp vefat etti. Derya Pınar da, çocuklarımız kızının akıbetini yaşamaması için TBMM'deki mezkûr komisyona katıldı. CHP/DEM/TİP'in özellikle kadın vekilleri ellerinde gelse anne Derya'yı parça parça edeceklerdi. 10 yaşındaki kızını köpek terörüne kurban vermiş anne elindeki kızına ait ayakkabılarını gösterince "Şov yapma" diye bağırabildiler. Evet, bunu yapabildiler. Görüntülerde CHP/DEM/TİP kadın vekillerinin o öfke, kin ve nefret saçan sıfatlarını çok net görebilirsiniz. Lütfen çoluğunuzun çocuğunuzun ve hamile bir yakınınız varsa onların yanında seyretmeyiniz.

Komisyon görüşmesinde insanlık adına utanç vakaları yaşanırken TBMM'nin koridorlarında da çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşayan güruh etrafa tehditler savurdular.

İlgili kanundaki yeni düzenlemelere karşı, "sokaklardaki tüm hayvanlar öldürülecek" yalanıyla kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Gözleri önünde çocukları köpekler tarafından parçalanan halk ise sokaklarda köpek istemiyor. Güvenli sokaklar istiyorlar.

Bir an önce kanunda gerekli düzenlemeler yapılmalı. Bir çocuğumuzu daha bunlara kurban verecek ne takatimiz ne de sabrımız kaldı."