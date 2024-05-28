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Siyaset TBMM'de sürpriz görüşme! Bakan Yerlikaya Bahçeli'yi ziyaret etti
Siyaset

TBMM'de sürpriz görüşme! Bakan Yerlikaya Bahçeli'yi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2024-05-28 19:08:00 - 2024-05-28 19:10:12
TBMM'de sürpriz görüşme! Bakan Yerlikaya Bahçeli'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşti.

Görüşmenin nezaket ziyareti olduğu ve Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde gerçekleşti.

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