TBMM'de sürpriz görüşme! Aşener CHP'li o isimle...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu dakikalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi. Görüşmenin şu dakikalarda devam ettiği bildirildi.

CHP sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili düzenlemeyi Meclis gündemine getirmek istiyor. Görüşmenin bu konuyla sınırlı olduğu, yerel seçimlerle ilgisinin olmadığı ileri sürüldü.