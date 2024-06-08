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Gündem TBMM’de “Kürdistan’ı işgal ediyorsunuz” diyen bu kadına hesap soracak bir makam yok mu?
Gündem

TBMM’de “Kürdistan’ı işgal ediyorsunuz” diyen bu kadına hesap soracak bir makam yok mu?

Yeniakit Publisher
2024-06-08 09:15:00 -

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz’in Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Kürdistan’ı işgal ediyorsunuz” dediği konuşma büyük infiale neden oldu. Türkiye’yi İsrail’e benzeten Aydeniz “Halkımızı direnişe davet ediyoruz” demişti. Bu kadına hesap soracak bir makam aranıyor…

DEM Partili Milletvekili Saliha Aydeniz, TBMM'de yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Türkiye'yi İsrail'e benzeten Aydeniz, "Kürdistan'da işgalcisiniz." sözleriyle tepki çekti. Aydeniz ayrıca skandal sözlerinin sonunda "Halkımızı direnişe davet ediyoruz." Dediği konuşma büyük infiale neden oldu.

Melih Gökçek sosyal medya paylaşımında, “Türk parlamentosunda Kürdistan diyerek Türkiye’yi bölmeye kalkan bu kadının bir saniye bile oturma hakkı olamaz. Türkiye’yi bütün olarak görmeyen bu bölücülerin bu ülkeden atılması gerekir. PARLAMENTO HAREKETE GEÇ VE BU KADININ DOKUNULMAZLIĞINI DERHAL KALDIR…” diye yazdı. Toplumun her kesiminde tepkiler çığ gibi büyüyor.

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Yorumlar

Malatyalı

Böyle şarlatanların 1dakika bile bekletilmemesi lazım.Terör destekli pertiler Derhal açılmamak üzere kapatılmalı

Türkiyem

Derhal vekilliği düşürülsün kodese kirsin
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