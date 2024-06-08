TBMM’de “Kürdistan’ı işgal ediyorsunuz” diyen bu kadına hesap soracak bir makam yok mu?

DEM Partili Milletvekili Saliha Aydeniz, TBMM'de yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Türkiye'yi İsrail'e benzeten Aydeniz, "Kürdistan'da işgalcisiniz." sözleriyle tepki çekti. Aydeniz ayrıca skandal sözlerinin sonunda "Halkımızı direnişe davet ediyoruz." Dediği konuşma büyük infiale neden oldu.

Melih Gökçek sosyal medya paylaşımında, “Türk parlamentosunda Kürdistan diyerek Türkiye’yi bölmeye kalkan bu kadının bir saniye bile oturma hakkı olamaz. Türkiye’yi bütün olarak görmeyen bu bölücülerin bu ülkeden atılması gerekir. PARLAMENTO HAREKETE GEÇ VE BU KADININ DOKUNULMAZLIĞINI DERHAL KALDIR…” diye yazdı. Toplumun her kesiminde tepkiler çığ gibi büyüyor.