TBMM'de kavga! CHP'li vekil MHP'li vekile saldırdı
TBMM Genel Kurulu'nda CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz arasında kavga çıktı. İkili arasında yaşanan kavga sebebi le oturuma ara verildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin grup önerisi görüşülürken, oylama öncesinde CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz arasında yumruklaşma yaşandı.
'Buna izin vermeyin'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında "sataşma" olduğunu öne sürerek söz istedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Cahit Özkan'ın konuşmasında sataşma olmadığını söyleyerek, CHP'li Özel'in söz istemesine itiraz etti. Bülbül, TBMM Başkanvekili Celal Adan'a "Sürekli aynı şeyi yapıyorlar. Buna izin vermeyin." diye seslendi.
Bülbül'ün itirazı esnasında, CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü tartışma başladı. Bu sırada CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel yerinden kalkarak MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın üzerine yürüdü. İkili arasında yaşanan yumruklu kavgayı, salondaki diğer milletvekilleri ayırdı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, kavga sebebi ile birleşime ara verdi.