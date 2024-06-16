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Gündem TBMM'de Kars için kanun teklifi! 'Ünvanı geri verilsin'
Gündem

TBMM'de Kars için kanun teklifi! 'Ünvanı geri verilsin'

Yeniakit Publisher
2024-06-16 21:16:00 -
TBMM'de Kars için kanun teklifi! 'Ünvanı geri verilsin'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın 'Gazilik' unvanının geri verilmesi için TBMM'ye başvurdu.

Kars’ın 1855 yılında Kırım Savaşı sırasında gösterdiği direnişi hatırlatarak, adının “Gazi Kars” olarak değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Alp, yaptığı konuşmada, “Gazi” ünvanının sadece bir madalya olmadığını, aynı zamanda Kars’ın direniş ve kahramanlık ruhunu simgelediğini belirtti.

Alp, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “9 bin kişiyle direndi, 54 bin kişilik Rus ordusunu yendi” diyerek, Kars şehrinin tarihi direnişini ve kahramanlığını anlattı. Ayrıca, şehre verilen “Gazi” ünvanının önemini ve bu ünvanın Kars için ne anlama geldiğini ifade etti.

Bu teklifin, Kars’ın 1855 yılında Kırım Savaşı sırasında gösterdiği direniş ve kahramanlık sonucu Sultan Abdülmecid tarafından verilen “Gazi” ünvanının iadesini amaçladığı kaydedildi.

Kars’ın “Gazi” ünvanını geri kazanma çabasının sadece bir isim değişikliği olmadığını, aynı zamanda şehrin tarihi ve kültürel mirasının tanınması anlamına geldiğini belirten Alp, TBMM’den kanun teklifine destek verilmesini isteyerek, Kars’ın hak ettiği “Gazilik” ünvanını geri almak için mücadele edeceğini söyledi.

KIRIM SAVAŞI VE KARS DİRENİŞİ
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1855 yılında Kırım Savaşı sırasında Rus ordusunun üç kez kuşatmasına rağmen Kars’ı teslim etmeyen ve büyük bir direniş gösteren Kars halkı, Sultan Abdülmecid tarafından “Gazi” ünvanı ile ödüllendirilmişti.

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