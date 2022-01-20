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Siyaset TBMM'de HDP'li Semra Güzel'le ilgili flaş karar!
Siyaset

TBMM'de HDP'li Semra Güzel'le ilgili flaş karar!

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kurulmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 13:37:00 -
TBMM'de HDP'li Semra Güzel'le ilgili flaş karar!

PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyon ilk toplantısını saat 17.00'de yapacak. Komisyon başkanı seçilecek. Komisyonun görev süresi bu toplantıdan itibaren başlayacak. Raporlar ayrı ayrı incelenecek, karar verilecek. Dokunulmazlığın kaldırılması veya kaldırılmaması konusunda karar alınacak. HDP vekili Semra Güzel isterse kendini yazılı veya sözlü olarak savunabileceği gibi herhangi bir vekil de kendisini savunabilir.

Öyle umuyorum ki yaklaşık bir buçuk iki ay içinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak ve kararını kamuoyuna açıklayacak. İlerleyen dönemde neler olacağını göreceğiz."

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