TBMM'de HDP rezaleti! İstiklal Marşı'nı okumadılar
TBMM'de düzenlenen Yeni Yasama Yılı Açılışı'nda PKK'nın siyasi kanadı HDP'li milletvekilleri yine İstiklal Marşı'nı okumadı.01 Ekim 2019 Salı 16:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis açılış konuşmasını yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi.
Erdoğan'ın konuşmasının hemen öncesinde milletvekilleri, İstiklal Marşı'nı okudu.
Yine şaşırtmadılar
Bu sırada terör örgütü PKK'nın Meclis'teki siyasi kanadı HDP, İstiklal Marşı'nı okumadı.
İstiklal Marşı ne zaman okunsa büyük bir sessizliğe gömülen Kandil'in vekilleri, görenleri yine şaşırtmadı.
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