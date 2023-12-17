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Siyaset TBMM'de gerginlik! Söz hakkı verilmeyen AK Parti milletvekillerinden kürsüde protesto
Siyaset

TBMM'de gerginlik! Söz hakkı verilmeyen AK Parti milletvekillerinden kürsüde protesto

Yeniakit Publisher
2023-12-17 19:46:00 -
TBMM'de gerginlik! Söz hakkı verilmeyen AK Parti milletvekillerinden kürsüde protesto

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e söz verilmemesine tepki gösteren AK Partili milletvekilleri, salonu terk edip, ardından kürsünün önüne geçerek bu durumu protesto etti.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, kadınların ev içi bakım hizmetleriyle kadın istihdamının oluşturulamadığını belirterek, kadınların güvencesiz çalıştırıldığını kaydetti.

TBMM Başkanvekili CHP'li Karaca söz hakkı tanımadı

 

Bu sırada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin söz istedi. TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Zengin’e söz vermedi. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

Daha sonra salona geri dönen AK Parti milletvekilleri, kürsünün önüne geçerek söz verilmemesine tepki gösterdiler. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Karaca oturuma ara verdi.


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