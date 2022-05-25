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Gündem TBMM'de fetih pilavı dağıtıldı
Gündem

TBMM'de fetih pilavı dağıtıldı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin yıl dönümü vesilesiyle Meclis'te fetih pilavı dağıttı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 19:23:00 -
TBMM'de fetih pilavı dağıtıldı

AK Partili Selim Yağcı, Bilecik'in fethinin 740'ıncı yıl dönümünde TBMM'de fetih pilavı dağıttı.

Yağcı, Bilecik'in fethi nedeniyle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Şeyh Edebali diyarı, Ertuğrul diyarı Bilecik'e saygılarımızı iletiyoruz. Ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bileceğin fethi yeni bir hamlenin başlangıcı olmuştur. Manevi desteği, yol göstermesi, askeri dehası ile önemli yolculuğa başlanmış 3 kıtada hak ve adalet dağıtmış filizi ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden Bilecik'in fethi son derece önemlidir. Bu fethi canlandırmak geleneklerimizi ortaya koymak için bu etkinliği yapmak istedik" dedi.

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