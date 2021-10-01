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Gündem TBMM'de CHP ve HDP yine şaşırtmadı!
Gündem

TBMM'de CHP ve HDP yine şaşırtmadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye girdiği sırada AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalkarken CHP ve HDP'li isimler şaşırtmayarak yine oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 15:17:00 -
TBMM'de CHP ve HDP yine şaşırtmadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki bakanlarla Genel Kurul Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırda AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalkarken CHP ve HDP sıraları oturdu.

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılarken baştan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li diğer isimler, ayağa kalkmadı.

CHP daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmamıştı.

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Yorumlar

Gültekin

Bunlar, vekil olmuşlar ama, gerçek milletin vekili olamamışlar çünkü gerçek vekil makama olan saygının ne olduğunu bilir. Bunlar RTE, hastalığına yakalanmış, makama saygıyı unutan, okumuş, akıllı kara cahiller. Bunların bu millete vereceği bir şey olduğuna inanmak isterim.
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