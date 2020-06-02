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Gündem

TBMM'de CHP provokasyonu

TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD’de yaşanan olayların benzerlerinin Türkiye’de yaşandığını ileri sürerek büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 21:25:00 -
TBMM'de CHP provokasyonu

TBMM çalışmalarına başladı. AK Parti grup önerisi görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD’de yaşanan olayların benzerlerinin Türkiye’de yaşandığını ileri sürerek büyük bir skandala imza attı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da polisin, askerin, bekçinin özgürlükler için canını feda edeceğini belirterek, “Mehmetçiğimiz, polisimiz can verirken, toprağa şehit düşerken kalkıp da Mehmetçiğimiz, 'polisimiz ile ilgili tedirginliklerin arttığı dönem' ifadesini asla kabul etmiyoruz. Tedirginlikleri artanlar terör örgütleri, Türkiye düşmanları, ihanet odaklarıdır. Reddediyoruz, kabul etmiyoruz” dedi.

"Farkında mısınız, içinize bir parti kaçtı"

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise CHP grubuna polislerden niye rahatsız olduklarını sorarak, “Farkında mısınız, içinize bir parti kaçtı ve o parti sizi kendisi gibi yaptı” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

ali

bazillarinin burnu mu buyuk, maske ve bilinci mi kucuk:)))  
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Bozok

Ataturk ku de kullanmayi biraktilar sirf boluculeri destekliyorlar. ALLAH TURK INSANINA YARDIM ETSIN Oyle muhalefet ornegi dunyada yok. Nasil yöneteceğiz diye alternatif yok. Herşey iyi olacakti sokaga da cikilmaz oldu.
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