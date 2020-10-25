TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) - ALİ KEMAL AKAN - Meclis, yoğun mesai yapacağı bütçe görüşmelerine bu hafta başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporlarının müzakeresi yapılacak, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçesi ele alınacak.

TBMM Genel Kurulunda 27 Ekim Salı günü tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesinin engellenmesini, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi ile satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınmasını da içeren Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ile alkol üretim ve satışı Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde gerçekleştirilecek.

Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanım zorunluluğu getirilecek.

Alkollü içkileri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satanlar ve saat 22.00 ile 06.00 arasında perakende satışını yapanların içki satış belgeleri 5 yıl içinde üçüncü kez söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde iptal edilecek, bu kişilere 2 yıl süreyle satış belgesi verilemeyecek.

"Özel orman"lardaki ağaçlar izinsiz kesilemeyecek, izinsiz kesilen ağaçlar için idari para cezası uygulanacak.

Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların avlanmasında, avlanma izin ve avlanma ücreti alınmayacak.

Adana'nın Karataş ilçesinde su ürünleri yetiştiriciliği konulu Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulacak.

Merkez Av Komisyonunun üye sayısı, çevre ve doğa gönüllüsü kuruluşlardan üç temsilci, fen edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümlerinden bir öğretim görevlisi olmak üzere dört üyenin daha dahil edilmesiyle 25'e çıkarılacak.

Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine uyulması zorunlu olacak.



Bu plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara, 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak, projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilecek.



İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak kaydıyla bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek.



Gıda güvenliği ve güvenilirliğinde yanıltıcı yayın yapan kişilere 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.



- 2021 yılı bütçesinin komisyon görüşmeleri başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın geçen hafta sunduğu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporları müzakeresini 27 Ekim Salı günü gerçekleştirecek.

Komisyonda bu haftadan itibaren Cumhurbaşkanlığı, TBMM, bakanlıklar ve kurumların bütçeleri üzerinde görüşmeler yapılacak. Bu arada komisyon toplantıları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha büyük bir alana sahip olması nedeniyle TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonun bu haftaki görüşme takvimi şöyle:

27 Ekim Salı: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporlarının görüşülmesi.

28 Ekim Çarşamba: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay.