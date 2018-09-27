TBMM'de 5 parti değişim konusunda anlaştı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 parti teknik bir iç tüzük değişikliği yapılması konusunda uzlaştı.

Meclis'teki 5 parti teknik bir iç tüzük değişikliği yapılması konusunda uzlaştı. Meclis başkanlığı uyum düzelemelerini içeren teklifi partilere gönderecek. Teklif önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

BEŞ PARTİ İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN UZLAŞTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başkanlığındaki toplantıdan teknik iç tüzük değişikliği uzlaşması çıktı. Genel Kurul'da oturma düzeni değişmeyecek. Parti gruplarının sayısal güçlerine göre oturması benimsendi. Buna çerçevede başkanlık kürsüne göre parti grupları soldan sağa AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti sırasıyla oturacak.

HER PARTİDEN ÜYENİN OLACAĞI UZLAŞMA KOMİSYONU KURULACAK

Kapsamlı iç tüzük değişikliği için de her partiden üyenin olacağı bir uzlaşma komisyonu kurulacak.

TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Meclis Başkanlığı'nın çalışmasının bugün partlilere sunulması ve 5 parti grubunun onay vermesi durumunda teklifin ortak imza ile TBMM'ye sunulması bekleniyor. Anayasa değişikliklerine uyumla sınırlı olacak teklif çarşamba günü komisyonda bir sonraki hafta da genel kurulda görüşülecek.