TBMM'de 15 Temmuz töreni

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin hızla tasfiyesiyle, Türkiye'nin, her alanda yepyeni ufuklara kavuştuğunu, yepyeni hamleler içine girdiğini söyledi.

TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen törende konuşan Erdoğan, ülkelerin ve milletlerin tarihi dönüm noktalarını anlamak için, bu tür hadiselerin öncesiyle sonrasını mukayese etmek gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, 15 Temmuz öncesi, FETÖ'cülerin bürokrasideki, medyadaki, sivil toplum kuruluşlarındaki, iş dünyasındaki, siyasetteki mensupları vasıtasıyla yaptığı herhangi bir hamlenin adeta sonu felçle sonuçlanan bir ülke durumunda olduğunu belirten Erdoğan, "Çoğu defa, yaşadığımız durumun sebebini özellikle bilmeden çok enerji sarf ediyor, az netice elde ederek hedeflerimize doğru yol almaya çalışıyorduk. Elbette bir noktadan sonra, ülkemizin karşılaştığı sıkıntıların gerisinde bu örgütün silüetini görmeye başladık. Ama, örgütün sinsi yapısı sebebiyle, tespitlerimizi somutlaştırmakta ve etkili tedbir almakta zorlanıyorduk." diye konuştu.

Örgütün kendini pervasızca ilk belli ettiği yerin 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimi olduğunu ifade eden Erdoğan, bu tarihten itibaren FETÖ'nün saldırıları ve ihanetlerinin arttığını kaydetti.

FETÖ'nün asıl büyük hamlesinin ise 15 Temmuz’da geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüce Meclis, o gece, milletimizin iman dolu göğsünün çelikleşmiş serhattı olarak görev yaparak, darbecilerin bozgununu hızlandırmıştır. 15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin hızla tasfiyesiyle, Türkiye, her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuş, yepyeni hamleler içine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, uzun yıllardır icrası için bir türlü harekete geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. Bürokrasiden iş dünyasına kadar her yerde insanlarımız özgüvenle yönlerini geleceğe çevirmişlerdir. " değerlendirmesini yaptı.

TBMM'nin de çıkardığı kanunlarla ülkenin reform gündemine çok önemli katkılarda bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi, tarihimizin en büyük yönetim reformunu hayata geçirmek bu Meclise nasip olmuştur. 15 Temmuz'un adeta perçinlediği birlik ve beraberliğimizin en önemli tezahürünü Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çalışmalarında görmek mümkündür. Milli iradenin tecelligahı olan Meclisimiz, aynı zamanda bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma irademizin de zirvesidir. İşte onun için 'tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet' dedik ve yolumuza böyle yürüdük." dedi.

"Hep birlikte 'Önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclisin çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır." diyen Erdoğan, " TBMM, ülkemizdeki 83 milyon vatandaşımızla birlikte, bölgemizdeki ve dünyadaki yüz milyonlarca kardeşimizin de umut kapısıdır. Aldığımız her karar, sarf ettiğimiz her söz, sergilediğimiz her duruş, çarpan etkisiyle dalga dalga geniş bir coğrafyaya yayılmaktadır. Meclisiyle, Cumhurbaşkanlığıyla, diplomasisiyle, ordusuyla, altyapısıyla hem kendimiz hem tüm dostlarımız için çok daha güçlü ve kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

-"Tarihten ders alarak istikbalimizi inşa etmemiz gerekiyor"



"Dünyada kartların yeniden karıldığı, sancılı olduğu kadar kritik bir döneme girmiş bulunuyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye; gerek coğrafi ve stratejik konumu, gerekse kültürel ve tarihi birikimiyle bu sürecin tam merkezinde yer alıyor. Üç kıtanın kavşağında bulunan bir ülke olarak, bu değişim sürecini başarıyla yönetmek mecburiyetindeyiz. Sadece kendimiz için değil, tüm komşularımız, yüz milyonlarca kardeşlerimiz için güçlü olmak, sağlam durmak zorundayız.

Hiç kimsenin bizi hedeflerimizden koparmasına, büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine müsaade edemeyiz. Kimin adına ve ne sebeple olursa olsun hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına yeni prangalar vurmasına göz yumamayız. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi; tarih ancak ibret almayanlar, hatalarından ders çıkarmayanlar için tekerrür eder. Milletin emanetini taşıyan siyasetçiler olarak bizlerin de tarihten ders alarak istikbalimizi inşa etmemiz gerekiyor. Özellikle koronavirüs salgını sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan yeni dünya düzeninde hak ettiğimiz yeri muhakkak almalıyız.



Ülkemiz geçmişte, önüne çıkan pek çok fırsatı maalesef değerlendirememiş; kavgalar, kısır ideolojik çekişmeler sebebiyle enerjisini heba etmiştir. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler ve antidemokratik müdahaleler, Türkiye'yi ikinci sınıf demokrasiye, dışa bağımlı bir ekonomiye mahkum etmiştir. Türkiye enerjisini boş tartışmalarla harcarken, yarışa, benzer şartlarda başladığı birçok devlet kalkınma yolculuğunda ülkemize maalesef fark atmıştır. Son 18 yılda demokrasiden ekonomiye, savunmadan terörle mücadeleye, sağlıktan tarım, turizm, ulaşıma kadar her alanda yakalanan tarihi başarının gerisinde, bu yanlışa düşmemekte gösterdiğimiz kararlılık vardır. Yalan, istismar ve gerilim siyasetini kapımıza asla yaklaştırmadık, yaklaştırmıyoruz ve yaklaştırmayacağız. Milletin gündemini iftira ve yalanlarla zehirleyen şeref ve edep fukaralarına rağmen, vakarımızdan bir an olsun taviz vermedik, vermeyeceğiz. Etnik, dini ve mezhebi farklılıklar üzerinden milletimizin bölünmesine, parçalanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İnsanımızı birbirine düşürmeye çalışanlara inat, hep 83 milyonun kardeşliğini, kader ortaklığını savunduk, savunacağız. Vesayetin gölgesine sığınmak yerine milletin sinesine sığınmayı tercih ettik."

-"Gelin, Türkiye'yi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyalım"

"Bizim nazarımızda hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden, vatanımızın istikbalinden, milletimizin birlik ve beraberliğinden daha kıymetli değildir." ifadesini kullanan Erdoğan, söz konusu vatan ve milletse gerisinin teferruat olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta, milli iradenin üstünde bir güç, millete hizmetkarlıktan daha büyük bir paye tanımıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı samimiyetle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Şimdiye kadar olduğu gibi ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın; kavganın değil barışın tarafında yer alacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokak terörüyle, şiddetle, baskıyla Türk siyasetini esir almaya heveslenenleri, inşallah hep birlikte hüsrana uğratacağız. Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat; 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip, vatanımızı, demokrasimizi, bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde, o büyük destanın seneyi devriyesinde samimi bir çağrıda bulunmak istediğini ifade eden Erdoğan, "Yüce Meclisin çatısı altında görev yapan, kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum. Gelin, şehitlerimizin emanetine hep beraber sahip çıkalım. Gelin, bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. Gelin, 2053 ve 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim. Gelin, Türkiye'yi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyalım. Bunu başardığımızda, Allah'ın izniyle, ülkemizin önünü kesebilecek, milletimizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir engel yoktur." değerlendirmesini yaptı.

- Törenden notlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inişinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra tören alanına geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis bahçesindeki bombanın atıldığı alana kırmızı karanfil bıraktı. Erdoğan, ardından Şentop'tan TBMM 15 Temmuz Anıtı'na ilişkin bilgi aldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, TBMM Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Mehmet Göregen Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra TBMM Camisi İmam Hatibi Ahmet Yedekçi tarafından dua edildi.



Törene şehit yakınları ve gaziler ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin ile İsmet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ile Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve milletvekilleri katıldı.



Tören alanı, Kovid-19 salgını nedeniyle fiziksel mesafe dikkate alınarak düzenlendi.



Türk bayraklarıyla donatılan tören alanının çevresine FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis'te yaşananları yansıtan görseller asıldı.



(Bitti)



