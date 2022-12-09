TBMM yumruk atma yeri değilse o el ne Hüseyin?
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile kavga eden İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, "TBMM yumruk atma yeri değil, hizmet etme yeridir." dedi.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, TBMM'de AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile kavga etti. İkili arasındaki arbedede heyecan yaşayan İP'li Örs fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Örs tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu oldu.
Hastane önünde gazetecilere açıklamada bulunan İP'li Örs, sanki oturduğu sırasında saldırıya uğramış gibi AK Partili Zafer Işık'ı hedef aldı.
Kavga esnasında çekilen fotoğraflarda kendisinin de yumruk attığı açıkça görünen Hüseyin Örs, gazetecilere açıklamasında, "Hadisenin oluş şekli ve sonrasında çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz TBMM’de aziz milletimize hizmet etmek için varız. TBMM yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir." dedi.