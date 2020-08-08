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Aktüel

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan Mersin'de Millet Bahçesi'ni gezdi:

"(Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Mersin ve İskenderun limanlarıyla ilgili açıklaması) Mersin milletvekili, Mersin'de yaşayan bir kardeşiniz olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" - "Bu kadar acıyı yaşamış bir ülkeye (Lübnan) katkı sağlamak Mersinliler adına gurur verici"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:45:29 -
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan Mersin'de Millet Bahçesi'ni gezdi:

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Mersin ve İskenderun limanlarımızı, Beyrut Limanı'nın tekrardan inşa edilip, normal fonksiyonel hale geleceği ana kadar Lübnan'ın ticari ve ekonomik faaliyetlerinde hizmetine sunacağımızı ifade ettik." şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Mersin milletvekili, Mersin'de yaşayan bir kardeşiniz olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Elvan, merkez Akdeniz ilçesindeki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanında yapımı devam Millet Bahçesi'ni gezdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Elvan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elvan, burada çevreyle bütünleşen bir bahçe yapılacağını belirterek, "Burada yapılan Millet Bahçesi son derece entegre ve oldukça büyük alanı kapsayacak. Büyük, tescilli ağaçların altında vatandaşlarımız dinlenebilecek, rahat bir nefes alabilecekler. Mersinli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini biraz daha yukarı çekmiş olacağız. Ben çok mutlu ve huzurluyum." dedi.

Her yaş grubunun bahçeyi kullanabilmesinin hedeflendiğini dile getiren Elvan, bahçenin giriş kısmında engellilere yönelik tek katlı gençlik merkezi yapılmasının da planlandığını ifade etti.

Elvan, "Mersin'de bir şeyler yapacaksak, ortak akılla yapalım. Bunu birlikte yapalım, karar verelim. Herkesin 'evet' diyeceği projeler olsun. Bunu arzu ediyoruz." diye konuştu.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Elvan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, "Mersin ve İskenderun limanlarımızı, Beyrut Limanı'nın tekrardan inşa edilip, normal fonksiyonel hale geleceği ana kadar Lübnan'ın ticari ve ekonomik faaliyetlerinde hizmetine sunacağımızı ifade ettik." açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Mersin milletvekili, Mersin'de yaşayan bir kardeşiniz olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu kadar acıyı yaşamış bir ülkeye, katkı sağlamak Mersinliler adına gurur verici."

Elvan'a, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan eşlik etti.



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