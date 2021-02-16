TBMM kürsüsünde kaydedildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şeytanları kaçıracak ifade
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından TBMM Meclis kürsüsüne milletvekillerine hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına besmele çekerek başladı.
13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) de gündeminde.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından Meclis kürsüsüne çıkıp söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin bilinmeyen detayları anlattı.
Milletvekilerine hitap etmek için kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun konuşmasına başlamadan önce "Bismillahirrahmanirrahim" demesi dikkat çekti.