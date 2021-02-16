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Gündem TBMM kürsüsünde kaydedildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şeytanları kaçıracak ifade
Gündem

TBMM kürsüsünde kaydedildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şeytanları kaçıracak ifade

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından TBMM Meclis kürsüsüne milletvekillerine hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına besmele çekerek başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 16:17:00 - 2021-02-16 16:20:35

13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) de gündeminde.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından Meclis kürsüsüne çıkıp söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin bilinmeyen detayları anlattı.

Milletvekilerine hitap etmek için kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun konuşmasına başlamadan önce "Bismillahirrahmanirrahim" demesi dikkat çekti. 

 

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