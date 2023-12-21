  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zehirlendiler: Öğrenciler acil olarak hastaneye kaldırıldı

İyi Parti'de deprem: Görevden alındılar

Kulağı delik o gazeteci, “İstifası cebinde” demişti! İYİ Parti'de büyük kriz! Ve beklenen oldu! Sonunda istifa etti

Rus ordusuna yakın isimden flaş çıkış: Türkiye bu savaş uçağı teklifini kabul etmeyecek

Deprem üstüne deprem! İP’te kazan fokur fokur kaynıyor

Bulgarlar duyurdu: Türkiye F-35, F-16 ve Eurofighter Typhoon defterini kapatıp o savaş uçağını alacak

Sosyal medyada tepki yağıyor! FOX'un İslam karşıtı dizisi için flaş karar

Bölgeden petrol fışkırıyor! Olay açıklama geldi: Bu beladan kurtulmak istiyoruz

ABD yine yapacağını! İnsansız hava aracı üretim ağına yaptırım kararı aldılar

6’lı masa içi boş kasaya döndü! Meral'e bir tokat da Ali'den
Siyaset TBMM kürsüsünde bu ne cüret! DEM Partisi'nden skandal: Milletin meclisinden millete meydan okudu
Siyaset

TBMM kürsüsünde bu ne cüret! DEM Partisi'nden skandal: Milletin meclisinden millete meydan okudu

Yeniakit Publisher
2023-12-21 21:43:00 - 2023-12-21 22:09:16

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi TBMM'de skandala imza attı. Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM kürsüsünden terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi.

DEM Partisi'nin sözde Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM kürsüsünden terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi.

Milletten aldığı parayla milletin Meclis'inde millete meydana okuyan terörist sevici Aslan, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.

HDP'li Mızraklı'ya terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!
HDP'li Mızraklı'ya terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!

Gündem

HDP'li Mızraklı'ya terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP ve HDP'nin tezkere hüsranı! Mehmetçik 2 yıl daha Libya'da!
CHP ve HDP'nin tezkere hüsranı! Mehmetçik 2 yıl daha Libya'da!

Gündem

CHP ve HDP'nin tezkere hüsranı! Mehmetçik 2 yıl daha Libya'da!

Mera'i yıkacak HDP bombası
Mera'i yıkacak HDP bombası

Gündem

Mera'i yıkacak HDP bombası

Yeni Yaşam HDP ile PKK'nın organik bağını ifşa etti!
Yeni Yaşam HDP ile PKK'nın organik bağını ifşa etti!

Gündem

Yeni Yaşam HDP ile PKK'nın organik bağını ifşa etti!

HDP, TikTok’taki ahlaksız videolara sahip çıktı!
HDP, TikTok’taki ahlaksız videolara sahip çıktı!

Siyaset

HDP, TikTok’taki ahlaksız videolara sahip çıktı!

HDP kameralar önünde Özgür Özel'i yerin dibine soktu! Böyle rezillik görülmedi
HDP kameralar önünde Özgür Özel'i yerin dibine soktu! Böyle rezillik görülmedi

Siyaset

HDP kameralar önünde Özgür Özel'i yerin dibine soktu! Böyle rezillik görülmedi

Özgür Özel HDP ile nikah tazeleme peşinde!
Özgür Özel HDP ile nikah tazeleme peşinde!

Siyaset

Özgür Özel HDP ile nikah tazeleme peşinde!

Leyla Şahin Usta'dan HDP'li Gergerlioğlu'na tokat gibi PKK cevabı!
Leyla Şahin Usta'dan HDP'li Gergerlioğlu'na tokat gibi PKK cevabı!

Siyaset

Leyla Şahin Usta'dan HDP'li Gergerlioğlu'na tokat gibi PKK cevabı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23