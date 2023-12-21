TBMM kürsüsünde bu ne cüret! DEM Partisi'nden skandal: Milletin meclisinden millete meydan okudu
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi TBMM'de skandala imza attı. Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM kürsüsünden terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi.
DEM Partisi'nin sözde Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM kürsüsünden terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi.
Milletten aldığı parayla milletin Meclis'inde millete meydana okuyan terörist sevici Aslan, "Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır" ifadelerini kullandı.
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