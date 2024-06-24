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Gündem TBMM koruma polisi ölü bulundu
Gündem

TBMM koruma polisi ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-24 13:50:00 -
TBMM koruma polisi ölü bulundu

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görev yapan polis memuru evinde ölü bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığında görevli Şükrü Alantor (40), evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor'dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor'un evine gitti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor'un kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

Öte yandan Alantor'un 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

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