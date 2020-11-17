TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürü Yener Yıldırım, Meclis adına AOÇ'de bulunduklarını belirterek, "Şu konuda da herkesin içinin rahat olmasını istiyorum. Kesinlikle herhangi bir sahipsizlik durumu söz konusu değil. Ciddi mücadeleler veriyoruz, bunu bilen vekillerimiz var ama sanırım bilgi eksikliği de var." dedi.

AOÇ'nin 2017 ve 2018 bilançoları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

Yıldırım, toplantıdaki sunumunda, AOÇ'nin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir kamu kuruluşu olduğunu hatırlattı.

AOÇ arazisinin Hazineye bağışlandığında, 55 bin 538 dekar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "22 bin 282 dekar arazi varlığı, 1939-1983 yılları arasında çıkarılan yasalarla ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Yönetim Kurulu kararlarıyla, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ile çeşitli kurum ve kuruluşlara satılmış veya devredilmiştir." diye konuştu.

Yıldırım, 1983'ten bu yana arazi satışı veya devriyle ilgili kanun çıkartılmadığını, bugün itibarıyla AOÇ'nin arazi varlığının 33 bin 98 dekar olduğunu bildirdi.

Kurumunun, gıda, tarım, çevre, eğitim ve kültürel alanlarda faaliyet gösterdiğini belirten Yıldırım, AOÇ bünyesindeki süt, meyve suyu ve bal fabrikası ile Bitkisel Üretim Müdürlüğünde çeşitli üretimler yapılarak satışa sunulduğu anlattı.

Yıldırım, AOÇ'nin, kuruluş yıllarında ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verildiğini ancak daha sonraki yıllarda bu çalışmaların uzun süre yapılmadığını anımsatarak, "2000'li yıllarda tekrar ağaçlandırma faaliyetlerine önem verilerek arazi varlığımızın yüzde 67'sine tekabül eden yaklaşık 22 bin 200 dekar alan ağaçlandırılarak park, orman ve rekreasyon alanlarına dönüştürülmüştür. Müdürlüğümüz arazileri 1998 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun kararıyla 1. derece doğal ve tarihi sit alanı ilan edildi." diye konuştu.

Kiralanan alanlarla ilgili de bilgi veren Yıldırım, bünyelerindeki 151 kiralık alanın 82'sinin kamu kurum ve kuruluşlarına, 69'unun gerçek ve tüzel kişilere kiralandığını belirtti.

- "Herhangi bir sahipsizlik durumu söz konusu değil"

Yıldırım, sunumunun ardından milletvekillerinin sorularına ve Sayıştay raporundaki tespitlere yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, AOÇ bünyesindeki stoklarda bulunan şarabın ne olacağını sorması üzerine Yıldırım, şu an stoklarda şarap olmadığını, önceki dönemlerde depolarda bulunan şarapların ise ziyan olmadan satışının yapıldığını kaydetti.

Yıldırım, komisyon üyelerinin, genel olarak kuruma ait arazilere ilişkin sorular sorduğunu, bunlara yazılı yanıt vereceklerini belirterek, "Şunun bilinmesini istiyoruz. Biz Meclis adına AOÇ'de emanetçilik yapıyoruz. Şu konuda da herkesin içinin rahat olmasını istiyorum. Kesinlikle herhangi bir sahipsizlik durumu söz konusu değil. Ciddi mücadeleler veriyoruz, bunu bilen vekillerimiz var ama sanırım bilgi eksikliği de var. Bu konuda komisyon üyelerimizi kurumda ağırlayıp, brifingle çok detaylı bilgiler vermek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, AOÇ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin bilançoları ibra edildi.















