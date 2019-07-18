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TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten sonra tatile girecek

TBMM, 11.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten sonra tatile girecek

TBMM, 11. Kalkınma Planı’nı görüştükten sonra tatile girecek.


TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulu 11. Kalkınma Planı görüşmelerinin bitmesinden sonra Meclisin 1 Ekim’de toplanmasına ilişkin önerge kabul edildi. Meclis, 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sonrası tatile girecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
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