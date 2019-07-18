TBMM Kalkınma Planı’nı görüştükten sonra tatile girecek TBMM, 11.

TBMM, 11. Kalkınma Planı’nı görüştükten sonra tatile girecek.

TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulu 11. Kalkınma Planı görüşmelerinin bitmesinden sonra Meclisin 1 Ekim’de toplanmasına ilişkin önerge kabul edildi. Meclis, 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sonrası tatile girecek.

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