TBMM İçtüzüğü değişikliği nedir? 5 parti içtüzük değişikliği için anlaştı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Siyasi parti grupları, TBMM İçtüzüğü konusunda ortak çalışma yapılması konusunda görüş birliğine vardı." İfadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderilecek.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 1. Yasama Yılı öncesinde siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişikliklerde nasıl bir yöntem uygulanacağı da ele alındı. Toplantıya katılan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, yaptığı açıklamada, "Siyasi parti grupları, TBMM İçtüzüğü konusunda ortak çalışma yapılması ve İçtüzüğün en geniş uzlaşıyla Meclisin ilk gündemi içinde tamamlanarak çalışmalara başlanması konusunda görüş birliğine vardı." ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderilecek. Tüm bunların yanı sıra teklifin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüleceği ifade edildi.

5 PARTİ İÇTÜZÜĞÜ KONUSUNDA ANLAŞTI

Mecliste bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, meclis iç tüzüğünün değişmesi konusunda anlaştı. Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nda oturma düzeni değişmeyecek. Meclis Başkanlığı, hazırlanan uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderecek. Teklif önümüzdeki hafta TBMM'nde görüşülecek. Her partiden temsilciler kurulacak uzlaşma komisyonunda yer alacak.

TBMM İÇTÜZÜĞÜ NEDİR?

Kuvvetler ayrılığı erkleri yasama, yürütme ve yargı organlarının çalışma usul ve esasları kanunlar da ve içtüzükler de düzenlenmiştir. Anayasa’nın 9. maddesi hükmü gereği, Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan mahkemelerin görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esasları yargılama usul kanunlarıyla düzenlenmekte ve bu hükümlere göre faaliyetlerini yürütmektedirler. Anayasa’nın 149/5 maddesi hükmü gereği Anayasa Mahkemesi’nin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve iş bölümü kendi yapacağı içtüzükle düzenleneceği öngörülmektedir.