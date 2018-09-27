0553 313 94 23

TBMM İçtüzüğü değişikliği nedir? 5 parti içtüzük değişikliği için anlaştı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Siyasi parti grupları, TBMM İçtüzüğü konusunda ortak çalışma yapılması konusunda görüş birliğine vardı." İfadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderilecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:07
TBMM İçtüzüğü değişikliği nedir? 5 parti içtüzük değişikliği için anlaştı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Siyasi parti grupları, TBMM İçtüzüğü konusunda ortak çalışma yapılması konusunda görüş birliğine vardı." İfadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderilecek.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 1. Yasama Yılı öncesinde siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişikliklerde nasıl bir yöntem uygulanacağı da ele alındı. Toplantıya katılan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, yaptığı açıklamada, "Siyasi parti grupları, TBMM İçtüzüğü konusunda ortak çalışma yapılması ve İçtüzüğün en geniş uzlaşıyla Meclisin ilk gündemi içinde tamamlanarak çalışmalara başlanması konusunda görüş birliğine vardı." ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderilecek. Tüm bunların yanı sıra teklifin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüleceği ifade edildi.

 5 PARTİ İÇTÜZÜĞÜ KONUSUNDA ANLAŞTI

Mecliste bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, meclis iç tüzüğünün değişmesi konusunda anlaştı. Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nda oturma düzeni değişmeyecek. Meclis Başkanlığı, hazırlanan uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderecek. Teklif önümüzdeki hafta TBMM'nde görüşülecek. Her partiden temsilciler kurulacak uzlaşma komisyonunda yer alacak.

TBMM İÇTÜZÜĞÜ NEDİR?

Kuvvetler ayrılığı erkleri yasama, yürütme ve yargı organlarının çalışma usul ve esasları kanunlar da ve içtüzükler de düzenlenmiştir. Anayasa’nın 9. maddesi hükmü gereği, Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan mahkemelerin görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esasları yargılama usul kanunlarıyla düzenlenmekte ve bu hükümlere göre faaliyetlerini yürütmektedirler. Anayasa’nın 149/5 maddesi hükmü gereği Anayasa Mahkemesi’nin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve iş bölümü kendi yapacağı içtüzükle düzenleneceği öngörülmektedir.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:07
  1. tbmm içtüzük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde yakalandı
    1. FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde..
    2. Her yerde aranan eski il emniyet..
    3. UEFA başkanı, Almanya'nın kazanma..
    4. Misafir gittiği evde yaptığıyla 'yok..
    5. Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar!
    6. Vatandaşın ekmeğiyle oynamışlar! Ceza..
    7. CHP'nin belediye başkan aday adaylığı..
    8. Ermenistan'ın serbest bıraktığı genç..
    9. Bakan Albayrak'tan kritik dolar..
    10. Joachim Löw'den Türkiye açıklaması
    11. CHP belediye başkan adaylık..
    12. Kuveyt'teki gökdelende korkutan yangın!
    13. Amasya'da feci kaza otomobil midibüse..
    14. Çatalca'da büyük patlama! 2 işçi..
    15. CHP belediye başkan adaylığı için ne..
    16. Demirkol: Güçlü lobi aleyhimize..
    17. Mahrem imamdan Harun Biniş itirafı:..
    18. CHP yerel seçim adaylığı ücretleri..
    19. Kuveyt'te gökdelen yangını!
    20. İstanbul Büyükçekmece'de iş yerinde..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür