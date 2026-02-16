Bu işler bu kadar kolay değil Kartal efendi! Beşiktaş formasını tekmele sonra özür dile kurtul öyle mi?
Orta sahaya gelen transferlerle iyice kulübeye hapsolan Kartal Kayra Yılmaz'ın yaptığı büyük terbiyesizlik sosyal medyada viral oldu.
Büyük Beşiktaş formasını tekmeleme cüretinde bulunan oyuncu için taraftarlardan "kadro dışı" kararı bekleniyor.
Beşiktaşın profesyonel futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiadan özür diledi.
Maç sırasında yedek kulübesinde yere düşen Beşiktaş formasını tekmelediği görüntülere açıklık getiren Yılmaz, "Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim." dedi.
Beşiktaşlı taraftarlar ise, bu işin önünün alınması adına kadro dışı kararının bir an önce çıkması çağrısında bulundu.
