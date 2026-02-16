  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
9
Yeniakit Publisher
750 bin kişi Kapadokya semaları ile tanıştı
IHA Giriş Tarihi:

750 bin kişi Kapadokya semaları ile tanıştı

Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava balon turizmi 2025 yılında da yoğun ilgi gördü.

#1
Foto - 750 bin kişi Kapadokya semaları ile tanıştı

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bölgenin eşsiz vadileri ve peribacaları, yıl boyunca yüz binlerce turisti gökyüzüyle buluşturdu.

#2
Foto - 750 bin kişi Kapadokya semaları ile tanıştı

2025 yılı içerisinde bölgede 223 gün uçuş yapılırken 29 bin 479 balon havalandı ve 754 bin 98 yerli-yabancı turist balon turuna katıldı.

#3
Foto - 750 bin kişi Kapadokya semaları ile tanıştı

Bir önceki yıl olan 2024'te ise hava şartlarının daha elverişli olması nedeniyle 236 gün uçuş gerçekleştirildi, 31 bin 851 balon kalktı ve 769 bin 814 turist Kapadokya semalarında uçtu.

#4
Foto - 750 bin kişi Kapadokya semaları ile tanıştı

Böylece 2025 yılında uçuş yapılan gün ve toplam uçuş sayısında sınırlı düşüş yaşanmasına rağmen yolcu sayısının 750 bin bandının üzerinde kalması, bölgeye olan talebin gücünü koruduğunu ortaya koydu.

#5
Foto - 750 bin kişi Kapadokya semaları ile tanıştı

Kapadokya'da sıcak hava balonları sadece uygun meteorolojik şartlarda havalanabiliyor.

#6
Foto - 750 bin kişi Kapadokya semaları ile tanıştı

Uçuşlara, sivil havacılık otoriteleri tarafından rüzgâr hızı, görüş mesafesi, yağış, sis ve termik hava hareketleri kontrol edilerek izin veriliyor.

#7
Foto - 750 bin kişi Kapadokya semaları ile tanıştı

Özellikle rüzgârın belirlenen limitlerin üzerine çıkması durumunda güvenlik nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor.

#8
Foto - 750 bin kişi Kapadokya semaları ile tanıştı

Bu nedenle yılın tamamında değil, sadece güvenli görülen günlerde uçuş yapılabiliyor.

