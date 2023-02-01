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Siyaset TBMM Heyeti, Azerbaycan'da
Siyaset

TBMM Heyeti, Azerbaycan'da

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki TBMM heyeti, Azerbaycan'da temaslar gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 23:23:00 -
TBMM Heyeti, Azerbaycan'da

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki TBMM heyeti, Azerbaycan'da temaslar gerçekleştiriyor.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki TBMM heyeti, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ve 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı ziyaret etti. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Azerbaycan Milli Meclisi Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov'un da eşlik ettiği heyet, Bakü Türk Şehitliği'ne de ziyarette bulunarak temsili şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

“Terör bir insanlık suçudur”

Milletvekili Ayrım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıda yaşamını yitiren güvenlik amiri için taziyelerini iletti. Türkiye'nin de yıllarca terör belası ile uğraştığını vurgulayan Ayrım, "Türkiye, bir tane terörist kalmayacak şekilde mücadelesini sürdürmektedir. Yıllar önce Türk büyükelçiliklerine de saldırılar oldu ama Türkiye bu saldırıların hepsine gereken cevabı verdi. Terör, bir insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

“Azerbaycan, savaşı kazandı ama birileri barış anlaşmasını engellemeye çalışıyor”

Ayrım, 2. Karabağ Savaşı sonrasındaki gelişmelere işaret ederek, "Azerbaycan, savaşı kazandı ama maalesef birileri barış anlaşmasını engellemeye çalışıyor. Azerbaycanlı çevrecilerin Laçın Koridoru'ndaki protestolarını takip ediyoruz. Azerbaycan'ın haklı davasında hep yanında olduk ve yanında olacağız. Barışın yolu Zengezur Koridoru'nun açılmasından geçiyor." diye konuştu.

Temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisinde farklı komisyonlarla toplantılar gerçekleştireceklerini aktaran Ayrım, "Amacımız, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerini Şuşa Beyannamesi ile ortaya çıkan müttefiklik ilişkisinin ruhuna uygun olarak en üst seviyeye çıkarmaktır." dedi. Heyette, Ayrım'ın yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ yer alıyor.

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