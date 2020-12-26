  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TBMM Genel Kurulu toplandı
Aktüel

TBMM Genel Kurulu toplandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:24:10 -
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı çalışmalarına ilişkin yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ve dünyayı derinden etkileyen salgın ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kovid-19 karşısında çok sayıda ülke çaresiz kalırken Türkiye'nin tüm dünyaya öncülük yaptığını ifade eden Arkaz, "Sorun küreseldir ve bu sorunu hep birlikte aşacağız. Kimi aşılar vardır ki 20 yılı aşkın sürenin sonunda bulunmuştur. Koronavirüs aşısının kısa sürede bulunmuş olması bu açıdan önemlidir." dedi.

Arkaz, Kovid-19 aşısını sırası gelince derhal yaptıracağını belirterek, "Bizim için en uygun olanı Çin'den gelen aşıdır. Almanya'daki aşı ile ilgili de anlaşmalar yapılmıştır. Yerli ve milli aşı çalışmaları da ciddi şekilde sürüyor." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret
Siyaset

Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret

Türkiye geçmişi geride bırakıp 2023 vizyonuna odaklanırken, oy için de olsa İslam düşmanlığını bir süre bırakmış olan CHP özüne döndü. Parti..
Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler
Dünya

Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler

Güney Kore merkezli Hyundai Rotem firmasının, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nda (RoKA) hizmet vermek üzere üçüncü parti K2 Black Panther ana muhar..
Vatan haini Can Dündar İslam'a saldırdı cevabı aldı!
Gündem

Vatan haini Can Dündar İslam'a saldırdı cevabı aldı!

Devletin gizli belgelerini ifşa ederek casusluk yapan ve Türkiye'den kaçan vatan haini Can Dündar, diyanetin alkolle ilgili Cuma hutbesini h..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay