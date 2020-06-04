  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TBMM Genel Kurulu toplandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:40:03 -
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, Genel Kurul'da gündem dışı söz isteyen milletvekillerine söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, "Dünya Çevre Koruma Günü ve Haftası"na, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'deki ekonomik gelişmelere, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün ise Akdeniz ve Ege Bölgelerinde meydana gelen afet ve narenciye üreticilerinin karşı karşıya kaldıkları mağduriyetlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Süreyya Sadi Bilgiç, gündem dışı konuşmaların ardından milletvekillerine yerlerinden söz verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı