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Sağlık

TBMM Futbol Takımı’ndan Ankara Şehir Hastanesine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı’nda yer alan milletvekilleri, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:17:43 -
TBMM Futbol Takımı’ndan Ankara Şehir Hastanesine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı’nda yer alan milletvekilleri, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine ziyarette bulundu.


TBMM Futbol Takımı’nda yer alan milletvekilleri, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine ziyarette bulundu. Milletvekilleri, hastanedeki "Sporcu Rehabilitasyon Merkezi" hakkında bilgi aldı. Başhekim Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından hastanenin gezdirilmesinin ardından merkezin cihaz ve personel donanımı tanıtıldı. Yaklaşık 500 metrekarelik özel bir alana kurulan merkezin sporcu sakatlığı, sporcu test ve analizleri ile sporcu rehabilitasyonu konusundaki hizmetleri hakkında da bilgi verilen milletvekilleri, Türkiye adına memnuniyetlerini ifade ettiler.

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