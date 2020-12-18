TBMM bütçe görüşmelerinden geriye bu görüntüler kaldı

TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri son buldu. Bazen tansiyon, bazen kahkahalar yükseldi. Kürsü “Oohhh ohhh!” sesleri ile yankılandı. Mercimek de döküldü, kabak ile kuru fasulye de tartışıldı. Meclis'teki 12 günlük bütçe maratonundan geriye hararetli tartışmalar gülümseten diyaloglar kaldı.

“Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor"

Bütçe görüşmelerine damga vuran ifadeler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. 12 Aralık’taki konuşmasında Bakan Soylu kürsüden şu sözleri haykırdı:

“Ohhh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oohhh ohhh!”

Soylu devam etti:

“Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler... Bu çocukların hesabını vereceksiniz.”

HDP’li vekiller sıralara vurarak tepki gösterince TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Arkadaşlar başım ağrıdı lütfen” uyarısını yaptı. Bakan Soylu’nun yanıtı ise “Bizim başımız ağrımaz onların sesini keseceğiz sesini…” oldu.

"Sermaye faşistliği" tartışması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ekonomi gündemine damga vuran sözlerini 11 Aralık’taki Bütçe görüşmelerinde kullandı:

“Sermaye faşistliği yapan anlayış bir tek Türkiye'de mevcut.”

Yerli ve milli tartışmaları sırasında Bakan Varank kürsüde elektronik kontrol ünitesini gösterdi ve ekledi:

“Bu elektronik kontrol ünitesi, Alman Mercedes’e satılıyor. Kocaeli'de üretiliyor. Peki siz Alman parlamentosunda buna benzer bir tartışmaya şahit oldunuz mu? ‘Mercedes yerli ve milli değil, Alman markası değil’ denildiğini duydunuz mu? Duyamazsınız...”

"Dünyayı yaksanız durdurmam"

TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın tepkisi ise gülümsetti:

“Bir dakika sayın milletvekilleri dünyayı yaksanız durdurmam. Devam edin kardeşim... "

"Aday olup olamayacağımı size kim söyledi?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışması da bütçe görüşmelerinde alevlendi. Kılıçdaroğlu’nun “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?” sözleri günlerce konuşuldu.

Bazı tartışmalar ise gülümsetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Eğer kendileri buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum…”

"Kabak tatlısını tahinli yedi"

Bütçe görüşmelerinde AK Parti ve CHP’nin atışma konusu bu kez kabak tatlısıydı.

İşte o diyalog:

AK Partili Salih Cora: Akşam yemeğinde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi, onu da es geçmedi.

CHP’li Ali Öztunç: Sayın başkanım, sayın hatip benim akşam yemeğinde ne yediğimi söyledi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç: Yediniz mi siz kabak tatlısını? Yemediyseniz sorun yok.

CHP’li Ali Öztunç: Eğer, ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim. kuru fasulye, pilav yedim. Ben köy çocuğuyum. Sen de hamsi yemişsin…

Rulo-terabayt atışması

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya kürsüde rulo açtı, “CHP'nin bu ülkeye yaptıklarını şöylece liste halinde” dedi.

Yanıt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi: Rulo kağıtları fırlatmayacağım. 18 yıldır yaptıklarımızı anlatmaya kalksak buna terabaytlar, veri merkezleri yetmez…”

Bakliyatlar saçıldı

Kürsüye bakliyat getiren de oldu, mermer gösteren de... CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bakliyatlar ve patatesle zor bir sınav verdi. Gürer, “15 lira 80 kuruştan tüketiciye bu mercimek gidiyor Sayın Bakan. Çiftçinin ürünü çürümesin Sayın Bakan…” derken elindekiler kürsüye ve yere döküldü.

Kürsüye mermer de çıktı

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ise kürsüye Afyon mermeri ile çıktı. Köksal, “Bunlar Afyon mermeri, hepsi birbirinden değerli” diyerek kağıt poşetten mermerleri çıkarıp gösterdi.