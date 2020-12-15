TBMM Başkanvekili Adan'dan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki:

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına tepki gösterdi.

Adan, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olmanın gerekliliğini yerine getirerek kendi teknolojisini üretmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Son yıllarda yerli ve milli üretimin en başarılı örneklerinin savunma sanayi alanında hayat bulduğunun altını çizen Adan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu bağımsız ve başarılı hamlesini cezalandırmak, yükselen ivmesini kesintiye uğratmak için birtakım adımlar atılmaktadır. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e ve aynı sahada çalışan başka bürokratlarımıza yönelik ABD'nin aldığı keyfi karar bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Bir devlet görevlisi, sırf Türk milletine karşı vazifesini yerine getirmeye çalıştığı için ABD'nin Hazine Bakanlığınca cezalandırılıp yaptırım listesine alınıyor. Diplomatik nezakete ve evrensel hukuk normlarına zarar veren bu had bilmezlik, bir şahsa değil doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne kesilmiş bir ceza olarak algılanmalıdır. Şahsi kanaatim, Sayın İsmail Demir ve tüm bürokratların maruz kaldığı muamele milletimiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır."