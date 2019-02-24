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TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu sona erdi

TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere toplanan TBMM Genel Kurulunda ikinci tur oylaması sona erdi.

24 Şubat 2019 Pazar 14:39
TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu sona erdi

TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere toplanan TBMM Genel Kurulunda ikinci tur oylaması sona erdi.


TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı’nın seçimi için toplandı. Başkanlık seçiminde AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop, CHP’nin adayı Engin Altay, HDP’nin adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti’nin adayı İmam Hüseyin Filiz yarışıyor. MHP ise AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop’u destekliyor. Birinci turdaki oylamada AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop 322, CHP’nin adayı Engin Altay 120, HDP’nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti’nin adayı Filiz ise 35 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı.


Meclis Başkanı seçiminde 3’te 2 oy çoğunluğu, yani 400 oy birinci turda sağlanamayınca ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda Mustafa Şentop 333, Engin Altay 126, Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. İkinci turda da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy sağlanamadığı için üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan TBMM Başkanı seçilecek.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:39
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