0553 313 94 23

TBMM başkanlık seçimi için toplandı

TBMM Genel Kurulu, Binali Yıldırım’ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı.

24 Şubat 2019 Pazar 13:01
TBMM başkanlık seçimi için toplandı

TBMM Genel Kurulu, Binali Yıldırım’ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı.


TBMM Genel Kurulu, Binali Yıldırım’ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi belirlemek üzere toplandı. Genel Kurulda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un TBMM Başkanvekilliğinden istifası okundu. AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Mustafa Şentop’un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, Bilgiç’ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine ise AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    1. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    2. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    3. Kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda..
    4. Ekrem İmamoğlu: “Çocukların derin..
    5. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    6. Süleyman aleyhisselam ile karınca
    7. Beyoğlu’nda bir evden 500 euro ve 200..
    8. Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu..
    9. Şanlıurfa’da indirimli depo günleri..
    10. İstanbul yüzen sahnelerle tanışacak
    11. “Yaşlıyım huzurluyum" projesi
    12. Altınkurnalar Camii’ne yenileme kararı
    13. Başkan Alemdar, Yukarıdereköy..
    14. Elazığ yerel seçim anket sonuçları..
    15. Hocalı Katliamı şehitleri Erenler’de..
    16. CHP, FETO'nun izinde... Seçmene beddua..
    17. Bakan Ersoy Kars'ta incelemelerde..
    18. Denzili Büyükşehir Belediyesi ‘Hocalı..
    19. Bahçelievler'de metrobüs kazası
    20. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı..
    21. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi,..
    22. Kurumsal zekât olur mu?
    23. TBMM başkanlık seçimi için toplandı
    24. İstanbul'da kar yağışı
    25. Tuna: "Beyaz propagandamız ve..
    26. Pierre Loti tepesinde kar manzaraları
    27. Dünyanın en yaşlı DJ’i dur durak..
    28. Hindistan'da Maocu isyancılarla..
    29. Soykırımın tanığı milletvekilinin..
    30. Sadi Bilgiç kimdir? TBMM Başkanvekili..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı