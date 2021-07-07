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Ekonomi TBMM Başkanlığı personel alımı yapacak
Ekonomi

TBMM Başkanlığı personel alımı yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 14:58:00 -
TBMM Başkanlığı personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla personel alınacak.

SINAV ŞEKLİ

Sınavın yazılı aşaması için, kadro unvanları itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 veya 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak.

Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava alınacak.

ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları,
gerekmekte.

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