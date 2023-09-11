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Gündem TBMM Başkanı'ndan Libya mesajı: Dualarımız sizlerle!
Gündem

TBMM Başkanı'ndan Libya mesajı: Dualarımız sizlerle!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 23:05:00 -
TBMM Başkanı'ndan Libya mesajı: Dualarımız sizlerle!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sel felaketinden etkilenen Libya halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek "Türkiye olarak her zaman dost ve kardeş Libya halkının yanındayız. Dualarımız sizlerle." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen Libyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman dost ve kardeş Libya halkının yanındayız. Dualarımız sizlerle."

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