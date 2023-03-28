TBMM Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili, 'Bu tartışmaları öngörerek kanuna ek hüküm koyduk. Hukuki tartışma şeklinde makale yazdım bu konuda. Bu karar yürürlüğe girdikten sonra uygulanacağını söyledik. Bu tartışma hukuki değil siyasi olarak yürütülüyor' dedi.

Şentop, "2017'de bu durumu öngörerek komisyon raporuna koyduk. Demişiz ki, kanun yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanacaktır. Önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilenlerin yeniden 2 defa seçilme hakkı olacaktır diye hükmü koymuşuz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Bu konuya dair ben daha önce konuştum. Anayasa değişikliğini ve dayanak gösterilen 101. Madde'yi görüşen, bununla ilgili bir komisyon raporu hazırlayan Anayasa Komisyonu'nun o dönemi başkanı olarak ifade ediyorum. 2017'de bu durumu öngörerek komisyon raporuna koyduk. Demişiz ki, kanun yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanacaktır. Önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilenlerin yeniden 2 defa seçilme hakkı olacaktır diye hükmü koymuşuz. Bu konuda iki makale yazdık, hukukçu olarak.

Kamuoyundaki tüm tartışmaları gözden geçirerek hukuki tartışma şeklinde makale yazdım. Bu konuyu bir tek cümle kullanarak ve o cümleyi tekrarlayarak ispat etmeye çalışanlar var. Bugün bir avukat arkadaşımız, Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz diyor.

Meclis Başkanı tarafsızdır diyor. Halbuki Anayasa 94. Madde Meclis Başkanı'nın hangi konularda sınırlama içinde olduğunu ifade ediyor. Hukuki konuda konuşamayacağına dair anayasal bir tanım yok. Anayasa hukukçuları var bu konuda açıklama yapmış.

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"Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir istisna hükmüne ihtiyaç yoktur"

Bu tartışma bir siyasi tartışma olarak yürütülüyor. Anayasa 101'e göre, bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçileceği ifadesinin olduğu madde, 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanır. 2018'den sonra Türkiye'de 1 defa seçim yapılmıştır, cumhurbaşkanımız 1 defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs seçimi 30 Nisan 2018'den sonraki ikinci seçimdir. İkinci defa adaylığı söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı için bir istisna hükmüne ihtiyaç yoktur. Hukuken hiçbir sorun yok. İkinci adaylığı söz konusudur.