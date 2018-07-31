TBMM Başkanı Yıldırım, oda başkanlarını kabul etti
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve beraberindeki heyeti kabul etti.31 Temmuz 2018 Salı 16:45
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Yıldırım'ın TBMM Divan Salonu'ndaki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
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