TBMM Başkanı Yıldırım, Boğaz Şehitliği'nde

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC'de Boğaz Şehitliği'ne gitti. Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti adına hazırlanan çelengi şehitliğe bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Meclis Başkanı Yıldırım, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz; Kahraman Kıbrıs Türk halkını yıllar süren esaretten kurtarmak, özgürlük ve esenliğe kavuşturmak uğruna bir an bile tereddüt etmeden canlarınızı feda ederek, kutsal şahadet mertebesine ulaştınız. Eşsiz kahramanlıklarınız yüce Türk ulusunun şanlı tarihindeki müstesna yerini daima muhafaza edecektir. Kıbrıs Türkünün varlık ve bağımsızlık savaşı için gösterdiğiniz fedakarlık minnet ve şükranla hatırlanacaktır. Bu duygularla Kıbrıs Türk mücahit kardeşlerimize ve onlarla tek yürek olarak kahramanca çarpışan Türk askerine Allah'tan rahmet gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ruhunuz şad olsun."

Şehitler için dua okunmasının ardından Yıldırım, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.