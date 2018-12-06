0553 313 94 23

TBMM Başkanı Yıldırım, Ahıska Türklerini uyardı: Tetikte olun

FETÖ tehdidine karşı Ahıska Türklerini uyaran TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu gibi ucu, kökleri dışarıda olan hain girişimlere asla prim vermeyin. Bunlara karşı çok tetikte olmanızı özellikle istirham ediyorum. Çocuklarımızın bunlar tarafından zehirlenmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 23:31
TBMM Başkanı Yıldırım, Ahıska Türklerini uyardı: Tetikte olun

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle, bir araya geldi.

Yıldırım, buradaki konuşmasında, Ahıskalı Türkler ile Anadolu'daki Türklerin mesafeye bakmaksızın her zaman birbirini bulduğunu ifade etti.

"Bizler kalpleri bir atan insanlarız." diyen Yıldırım, Türkiye'nin hem Kırgızistan'a hem de burada yaşayan Ahıska Türklerine destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a sağladığı bedelsiz sağlık hizmetlerinde Ahıskalı Türklerin öncelikli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, Ahıska Türklerinden eğitim ve siyasette aktif olmalarını istedi.

'Darbe girişimin arkasında FETÖ'nün başı bulunuyor'

Ahıska Türklerine zararlı akımlara karşı birlikte hareket etmeleri uyarısında bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye 15 Temmuz'da alçak bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişimin arkasında, Pensilvanya'da bulunan FETÖ'nün başı bulunuyor. Büyük bedel ödedik ancak ay yıldızlı bayrağımızı indirtmedik, ezanımızı dindirtmedik, alçaklara hak ettikleri dersi milletimiz verdi. Bayrağımızı, dinimizi kitabımızı kullanarak alçak emellerine alet etmişlerdir. İstiyoruz ki dostlarımız, kardeşlerimiz aynı bedeli ödemesin.

Bu gibi ucu, kökleri dışarıda olan hain girişimlere asla prim vermeyin. Bunlara karşı çok tetikte olmanızı özellikle istirham ediyorum. Çocuklarımızın bunlar tarafından zehirlenmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz."

Yıldırım ve beraberindeki TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sabri Öztürk, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türk iş insanlarının ve Ahıskalıların sorunları dinledi.

TBMM Başkanı Yıldırım'a geleneksel Kırgız kıyafeti giydirildi, hediyeler verildi.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:31
  1. Samsun
  2. Kars
  3. Ankara
  4. Binali Yıldırım
  5. Ahıska Türkleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebekleri isilikten korumak için yapılması gerekenler
    1. Bebekleri isilikten korumak için..
    2. Kabak çiçeği dolması
    3. Dominik Cumhuriyeti'nde plastik..
    4. Balkabaklı halka tatlısı
    5. Her gün 1 bardak limonlu su içerseniz…
    6. İştahsız bebekler için öneriler…
    7. Aort damar yırtılmasına dair her şey…
    8. Lübnan Başbakanı Hariri Filistin..
    9. Maçın ardından
    10. Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine..
    11. İstanbul Edebiyat Festivali, 10-15..
    12. Avrupa Voleybol Şampiyonası..
    13. TBMM Başkanı Yıldırım, Ahıska..
    14. Terör devleti İsrail'den savaş..
    15. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    16. Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki'ye..
    17. Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan..
    18. UNIFIL'den "Lübnan-İsrail sınırında..
    19. "Sanat Güneşi" doğum gününde Bodrum'da..
    20. Koeman'dan maç sonu açıklama: Memnun..
    Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!
    Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller