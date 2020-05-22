TBMM Başkanı Şentop'tan Pakistan'a taziye mesajı
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karaçi'de havalimanı yakınlarındaki yerleşim bölgesinde düşen uçakta yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında düştüğünü derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.
TBMM Başkanı Şentop, elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.