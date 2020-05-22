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TBMM Başkanı Şentop'tan Pakistan'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:11:03 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Pakistan'a taziye mesajı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karaçi'de havalimanı yakınlarındaki yerleşim bölgesinde düşen uçakta yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında düştüğünü derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

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