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Gündem TBMM Başkanı Şentop’tan Oğuzhan Asiltürk mesajı
Gündem

TBMM Başkanı Şentop’tan Oğuzhan Asiltürk mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 10:31:00 -
TBMM Başkanı Şentop’tan Oğuzhan Asiltürk mesajı

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Asiltürk'ü daha önce tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

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