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Siyaset TBMM Başkanı Şentop’tan kudurmuş siyonistlere sert tepki!
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’tan kudurmuş siyonistlere sert tepki!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 17:16:00 -
TBMM Başkanı Şentop’tan kudurmuş siyonistlere sert tepki!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından İsrail'in Mescid-i Aksa’ya saldırısını kınayan bir mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Şentop'un mesajında: "İsrail’in masum Filistinli kardeşlerimize aralıksız devam eden zulmü, Ramazan’da, Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ediyor. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir" görüşlerine yer verdi.

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Yorumlar

Abdullah Biri

Gelirsen medyanın haberi olmadan gelirmisin başkanım iftar yemegine rica etcem,

Abdullah Biri

Ameller niyete göre diyen rabbimin kullariyız. 1995 den bu yana siyonist oyuncuları mason ve fetöcıacılarin hep işte özel hayatta yolymu kesip karatilar en iyi ben bilirim. Ne der nebi Allah ne der diye yaşayanı VEZİR kul ne der diye yasayanı REZİL ederim. Ayeti kerime ne ser dinini paraya satanlarin vay haline. Sagol ilk defa siyonist güç diye bahsettinya başkanım seni iki cihanda rabbim afiyet ve mafiret versin. Senle sohbet etmek isterdim gelde bu garibanin evinde ramazan bitmeden iftara davetlisin. Ölsemde gozüm acık gitmez artık. Lütfen cat kapı buyur bunu danışmanı tanıyanı kim okursa başkanıma ilet mez ise vebal onun. Allah senden ebediyen razı olsun. Amin amin amin
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