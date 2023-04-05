TBMM Başkanı Şentop’tan kudurmuş siyonistlere sert tepki!

Meclis Başkanı Şentop'un mesajında: "İsrail’in masum Filistinli kardeşlerimize aralıksız devam eden zulmü, Ramazan’da, Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ediyor. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir" görüşlerine yer verdi.