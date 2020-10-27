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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama:
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama:

"Teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. Türkiye, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 00:31:18 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. Türkiye, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecek." dedi.

Şentop, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyeceğini belirtti.

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