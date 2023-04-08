TBMM Başkanı Şentop’tan Boguhali ile İsrail istişaresi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) dönem başkanı Cezayir’in Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistin halkına başlatmış olduğu saldırılara karşı İSİPAB olarak ortak bir tavır alınması gerektiğini belirtti.
İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları karşısında uluslararası toplumun somut adımlar atarak bu konuyu acil bir şekilde gündemlerine alması gerektiğini söyleyen Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB'ın Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara karşı parlamentolar arası iş birliği ile hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
Şentop’un önerisiyle İSİPAB önceki dönem başkanı Türkiye, mevcut dönem başkanı Cezayir ve bir sonraki dönem başkanı Kotdivuar Cumhuriyeti Meclis Başkanlarının 10 Nisan Pazartesi günü çevrimiçi toplantı yapması kararlaştırıldı.