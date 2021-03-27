  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 19:03:00 - 2021-03-27 19:03:58
TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Berat Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Şentop'tan kandil mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Rahmet ve kurtuluşun, ramazan ayının müjdecisi Berat gecesindeyiz. Geceniz mübarek olsun, insanlığa inşirah getirsin." ifadelerine yer verdi.

Şentop, paylaşımında Çeto Dergisi çizeri Betül Hoş'un bir resmine de yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...
Gündem

Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çeki..
Her şey birkaç saat içinde yaşandı! Lüks aracın fiyatını görenler telefona sarıldı
Yaşam

Her şey birkaç saat içinde yaşandı! Lüks aracın fiyatını görenler telefona sarıldı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir galerinin araç ilanını 'Biz alacağız arabayı siteden kaldırın' di..
İtalyan diplomattan çarpıcı Türkiye açıklaması: Hepimiz anlaşma yapmalıyız
Gündem

İtalyan diplomattan çarpıcı Türkiye açıklaması: Hepimiz anlaşma yapmalıyız

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hakkında değerlendirmelerde bulunan İtalyan diplomat Benedetto Della Vedova, "Hepimiz Türkiye ile anlaşma ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay